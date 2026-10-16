Иван Барбашев из "Вегаса" оформил ассистентский хет-трик в матче НХЛ с "Калгари" Российский форвард "Вегаса" Барбашев сделал три голевые передачи в матче НХЛ

Москва16 окт Вести.Двукратный обладатель Кубка Стэнли Иван Барбашев, выступающий за "Вегас Голден Найтс", оформил ассистентский хет-трик, сделав три результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Калгари Флэймз".

Встреча прошла 16 октября в Калгари и завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей из Лас-Вегаса. У победителей хет-трик оформил Марк Стоун (42-я, 53-я и 57-я минуты) и две из трех шайб он забил с передач Барбашева. Также россиянин ассистировал Брейдену Боуману (32).

Барбашев был признан третьей звездой матча.

Ранее сообщалось, что другой российский форвард Кирилл Марченко отметился хет-триком в матче "Торонто Мейпл Лифс" против "Баффало Сейбрз" (4:5).