Две шайбы Кучерова принесли "Тампе" волевую победу над "Ванкувером" в матче НХЛ

Дубль Кучерова помог "Тампе" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ Две шайбы Кучерова принесли "Тампе" волевую победу над "Ванкувером" в матче НХЛ

Москва18 окт Вести.Завершилась игра регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой команда "Тампа-Бэй Лайтнинг" принимала "Ванкувер Кэнакс".

Матч закончился со счетом 4:2.

В составе победителей дублем отметился российский нападающий Никита Кучеров и еще по шайбе забросили Джейк Гюнцель и Понтус Хольмберг. В "Ванкувер" отличились Линус Карлссон и Элиас Петтерссон.

В Восточной конференции НХЛ "Тампа" занимает третье место. "Ванкувер" в Западной конференции НХЛ расположился на 14-й строчке турнирной таблицы.

Ранее передача российского нападающего Александра Овечкина помогла хоккейной команде "Вашингтон Кэпиталс" обыграть "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ.