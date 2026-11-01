"Тампа" проиграла "Нэшвиллу" в НХЛ, несмотря на результативные действия Кучерова Хоккеисты "Тампы" уступили "Нэшвиллу" со счетом 4:5

Москва1 ноя Вести.Хоккейная команда "Тампа" проиграла "Нэшвиллу" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, следует из официального отчета на сайте телеканала Матч ТВ.

Основное время игры и дополнительный пятиминутный тайм закончились вничью 4:4. Победителя определяли в серии буллитов. Сильнее в этой дуэли оказался "Нэшвилл".

Главная звезда "Тампы" российский нападающий Никита Кучеров в этой встрече не забивал, но сделал три голевых паса. Теперь у Кучерова 18 очков в 13 матчах с начала сезона. Среди всех российских хоккеистов в лиге он идет на втором месте по результативности, уступая лишь Кириллу Капризову из "Миннесоты".

Ранее стало известно, что Кучеров отказался продлевать контракт с "Тампой", в которой играет с 2013 года. Точные причины неизвестны, однако по словам журналиста Криса Джонсона, причина заключается в желании Кучерова получить новый шестилетний контракт с зарплатой около 20 миллионов долларов в год.

В "Тампе" через время сообщили, что не планируют обменивать Никиту Кучерова