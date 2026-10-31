В "Тампе" заявили, что не планируют обменивать хоккеиста Кучерова

В "Тампе" заявили, что не планируют обменивать Кучерова В "Тампе" заявили, что не планируют обменивать хоккеиста Кучерова

Москва31 окт Вести.Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" не планирует обменивать российского форварда Никиту Кучерова. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Жюльен Брисбуа, комментарий которого цитирует пресс-служба "Тампы".

Ранее журналист Эллиотт Фридман заявил, что Кучеров запросил обмен из "Тампы", об этом нападающий проинформировал партнеров по команде и руководство. Россиянин проводит в клубе последний сезон по восьмилетнему контракту.

Мы осведомлены о заявлениях средств массовой информации о Никите Кучерове и его будущем в "Тампе". У нас однозначно нет желания обменивать Никиту сказал Брисбуа

Никите Кучерову 33 года, на протяжении всей карьеры в Национальной хоккейной лиги он выступает за "Тампу". В 2019 и 2026 годах нападающий выиграл "Харт трофи" – приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин является двукратным обладателем Кубка Стэнли.

В текущем сезоне игрок стал лучшим бомбардиром в истории "Тампы". В ночь на 25 октября в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с "Ютой" российский хоккеист отдал голевую передачу, набрав 1 138 очков. Таким образом Кучеров вышел на первое место по результативности, обойдя прежнего рекордсмена "Тампы" Стива Стэмкоса.