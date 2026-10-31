Москва31 октВести.Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" не планирует обменивать российского форварда Никиту Кучерова. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Жюльен Брисбуа, комментарий которого цитирует пресс-служба "Тампы".
Ранее журналист Эллиотт Фридман заявил, что Кучеров запросил обмен из "Тампы", об этом нападающий проинформировал партнеров по команде и руководство. Россиянин проводит в клубе последний сезон по восьмилетнему контракту.
Мы осведомлены о заявлениях средств массовой информации о Никите Кучерове и его будущем в "Тампе". У нас однозначно нет желания обменивать Никитусказал Брисбуа
Никите Кучерову 33 года, на протяжении всей карьеры в Национальной хоккейной лиги он выступает за "Тампу". В 2019 и 2026 годах нападающий выиграл "Харт трофи" – приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин является двукратным обладателем Кубка Стэнли.
В текущем сезоне игрок стал лучшим бомбардиром в истории "Тампы". В ночь на 25 октября в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с "Ютой" российский хоккеист отдал голевую передачу, набрав 1 138 очков. Таким образом Кучеров вышел на первое место по результативности, обойдя прежнего рекордсмена "Тампы" Стива Стэмкоса.