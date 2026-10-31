Никита Кучеров уведомил руководство "Тампы" о желании сменить команду СМИ: Кучеров отказался от продления контракта и запросил обмен из "Тампы"

Москва31 окт Вести.Никита Кучеров – один из лучших хоккеистов мира – хочет уйти из команды, в которой провел большую часть своей карьеры. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман в соцсети X.

По данным многочисленных источников, Кучеров сообщил как своим товарищам по команде, так и руководству "Тампы", что он не будет продлевать контракт с командой и хочет обмена. Точные причины пока неясны написал Фридман

По словам уже другого журналиста – Криса Джонсона – причина заключается в желании Кучерова получить новый шестилетний контракт с зарплатой около 20 миллионов долларов в год.

Нынешний сезон для хоккеиста – последний по действующему контракту. Сейчас его зарплата составляет 9,5 миллиона в год.

Кучеров выступает за "Тмапу" с 2013 года. По итогам сезона-2025/26 россиянин во второй раз получил награду "Харт Трофи". Ее вручают тем, кто внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Спортсмен также является двукратным обладателем Кубка Стэнли. Он трижды получил "Арт Росс Трофи" как самый результативный хоккеист регулярного чемпионата.