Москва2 окт Вести.Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" и нападающий Евгений Кузнецов расторгли контракт. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что решение было принято по соглашению сторон.

Как рассказал агент игрока Шуми Бабаев в комментарии ТАСС, Кузнецов сам обратился к руководству клуба с просьбой о расторжении контракта.

Евгений Кузнецов обратился в "Сибирь" с просьбой для расторжения контракта по семейным обстоятельствам. Клуб пошел навстречу заявил Бабаев

О том, что Кузнецов подписал контракт с новосибирским клубом сроком на один год, стало известно еще восьмого августа. Таким образом, "Сибирь" стала для хоккеиста уже четвертым клубом в КХЛ после его возвращения в Россию летом 2024 года.

Евгений Кузнецов - воспитанник челябинского "Трактора". В 2014-м уехал в НХЛ, где выступал за "Вашингтон Кэпиталз" и выиграл Кубок Стэнли в 2018-м, став лучшим бомбардиром плей-офф. В сборной России он двукратный чемпион мира.