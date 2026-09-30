Чемпион мира по хоккею Евгений Рясенский распродал награды из-за долгов Mash: чемпион мира по хоккею Рясенский продал свои награды из-за долгов

Москва30 сен Вести.Чемпион мира по хоккею Евгений Рясенский распродал свои награды из-за долгов, превышающих 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash на спорте.

Спортсмен лишился семейного бизнеса и стал невыездным.

Экс-хоккеист после завершения карьеры решил попробовать себя в бизнесе. В Казани сам занялся организацией отдыха, а жене помог открыть дело по поставке итальянских тканей. Затея не пошла: чтобы спасти бизнес, Рясенский влезал в новые долги, но оба дела прогорели и были закрыты отмечается в сообщении

Чтобы расплатиться с долгами, заслуженный мастер спорта России решил продать свои награды. В результате за шесть миллионов рублей он продал золото чемпионата мира 2012 года. За 3,5 миллиона у него выкупили именной чемпионский перстень с того же турнира и перстень "Ак Барса" за победу в Кубке европейских чемпионов 2007 года.

Так он смог погасить часть долгов. Однако он остается должен государству еще 3,7 миллиона рублей, из-за которых спортсмен не может выехать из страны.

Евгений Рясенский данную информацию никак не комментировал.