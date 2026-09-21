Хоккеист "Ак Барса" Хейс объявил о завершении карьеры после пяти матчей в КХЛ

Нападающий "Ак Барса" Хейс объявил о завершении карьеры Хоккеист "Ак Барса" Хейс объявил о завершении карьеры после пяти матчей в КХЛ

Москва21 сен Вести.Американский нападающий казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Кевин Хейс объявил о завершении своей карьеры, сообщает "Матч ТВ".

34-летний хоккеист объяснил свое решение тем, что не может продолжать играть на своем максимальном уровне.

В конце августа Хейс перешел в "Ак Барс", подписав с клубом контракт на один сезон. За казанскую команду американец успел провести пять матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), не набрав результативных очков.

В период с 2014 по 2026 годы хоккеист выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Нью‑Йорк Рейнджерс", "Виннипег Джетс", "Филадельфию Флайерз", и "Сент‑Луис Блюз", последние два сезона – за "Питтсбург Пингвинз".