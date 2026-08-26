Американский форвард Хейс стал игроком "Ак Барса" "Ак Барс" подписал контракт с американским хоккеистом Хейсом

Москва26 авг Вести.Американский форвард Кевин Хейс подписал контракт с казанским "Ак Барсом".

Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Хейс с 2024 года играл за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург", в котором также выступает российский спортсмен Евгений Малкин.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата 34-летний нападающий сыграл 28 матчей, в которых отметился 8 шайбами. Всего в его активе 12 сезонов в НХЛ.

Ранее россиянин Андрей Василевский, выступающий за "Тампа-Бэй Лайтнинг", занял первое место в рейтинге лучших вратарей НХЛ. В рейтинг также вошли еще два россиянина: Игорь Шестеркин из "Нью-Йорк Рейнджерс" (третье место) и Илья Сорокин из "Нью-Йорк Айлендерс" (четвертое место).