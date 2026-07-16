Москва16 июл Вести.Хоккейный клуб "Автомобилист" объявил о подписании контракта с экс-нападающим "Ак Барса" Александром Барабановым. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Хоккейный клуб "Автомобилист" заключил контракт с опытным российским нападающим, олимпийским чемпионом Александром Барабановым написано на сайте екатеринбуржцев

Соглашение сторон рассчитано на 2 года. Заключительным днем действия контракта является 31 мая 2028 года.

Барабанов помимо "Ак Барса" выступал за СКА, "Торонто Мэйпл Лифс" и "Сан-Хосе Шаркс".