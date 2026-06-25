Один из лучших бомбардиров Евро-2020 Патрик Шик завершил карьеру в сборной Чехии Лучший бомбардир Евро-2020 Шик ушел из сборной Чехии по футболу

Москва25 июн Вести.Футболист сборной Чехии Патрик Шик, бывший одним из лучших бомбардиров чемпионата Европы в 2021 году, завершил выступления за национальную команду, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации страны.

Шик объявил о своем решении тренерскому штабу и партнерам по сборной после вылета команды Чехии с чемпионата мира в США, Мексике и Канаде.

Сборная Чехии заняла последнее четвертое место в группе A, набрав только одно очко в трех матчах. Чехи проиграли командам Южной Кореи (1:2) и Мексики (0:3) и сыграли вничью со сборной ЮАР (1:1).

Шику 30 лет, он выступал за сборную Чехии с 2016 года. На его счету 56 матчей за национальную команду, в которых он забил 26 мячей. На Евро в 2021 году Чех забил пять мячей и разделил лидерство в списке бомбардиров с португальцем Криштиану Роналду.

На клубном уровне Шик выступает с 2020 года за леверкузенский "Байер", с которым он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии в 2024 году. До немецкой команды чех выступал за пражские "Спарту" и "Богемианс", итальянские "Сампдорию" и "Рому".