Сборная Катара уступила боснийцам 1:3 и лишилась шанса на выход в плей-офф ЧМ

Сборная Катара проиграла боснийцам и лишилась возможности выйти в плей-офф ЧМ Сборная Катара уступила боснийцам 1:3 и лишилась шанса на выход в плей-офф ЧМ

Москва25 июн Вести.Сборная Катара со счетом 1:3 проиграла команде Боснии и Герцеговины в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу и лишилась шанса на выход в плей-офф мундиаля.

Встреча соперников по группе B прошла в Сиэтле. Голами у боснийцев отметились Керим Алайбегович (29-я минута) и Эрмин Махмич (80). Еще один мяч на 34-й минуте после удара Эдина Джеко в свои ворота срезал защитник Катара Султан Аль-Брейк.

В составе катарской команды отличился Хассан аль-Хаидос (42).

Этот матч был для 40-летнего боснийского нападающего Эдина Джеко 150-м в составе сборной, что стало рекордом для национальной команды Боснии и Герцеговины. Джеко также возглавляет список ее лучших бомбардиров с 73 голами.

Набрав четыре очка, боснийцы заняли третье место в группе B, пропустив вперед Швейцарию (7 очков) и Канаду (4). Катар с одним очком расположился на последней строчке и завершил выступление на турнире.

С четырьмя очками в активе боснийцы заняли третье место в группе B, пропустив вперед Швейцарию (7 очков) и Канаду (4). Катар с одним очком расположился на последней строчке и завершил выступление на турнире. Сыграет ли Босния и Герцеговина в плей-офф, станет известно позднее. Для выхода в 1/16 финала команде нужно остаться в восьмерке лучших среди 12 сборных, занявших в своих группах третьи места.

Ранее сборная Швейцарии обыграла Канаду со счетом 2:1.

Чемпионат мира в США, Мексике и Канаде завершится 19 июля.