Москва30 июн Вести.Американский баскетболист Леброн Джеймс покидает "Лос-Анджелес Лейкерс" в связи с окончанием контракта. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В заявлении отмечается, что Джеймс является одним из величайших спортсменов в истории.

Мы всегда будем благодарны ему за восемь лет, проведенные в "Лейкерс", включая титул, к которому он привел нас в самых сложных условиях, и бесчисленные рекорды, которые он побил в наших цветах говорится в публикации

Джеймс присоединился к "Лейкерс" в 2018 году. Вместе с командой он стал победителем Национальной баскетбольной ассоциации в 2020 году.