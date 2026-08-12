Брат зятя Трампа купит "Лейкерс" за рекордные для спорта 12 млрд долларов

"Рекордная сделка": брат зятя Трампа купит клуб НБА за 12 млрд долларов Брат зятя Трампа купит "Лейкерс" за рекордные для спорта 12 млрд долларов

Москва12 авг Вести.Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" достанется новым владельцам за 12 миллиардов долларов. Об этом сообщил телеканал ESPN.

Его собираются приобрести бизнесмены Боб Айгер и Джош Кушнер, являющийся младшим братом Джареда Кушнера. Последний приходится зятем американскому президенту Дональду Трампу.

Как преданные поклонники НБА на протяжении всей жизни, мы глубоко почитаем возможность стать хранителями "Лос-Анджелес Лейкерс" приводит телеканал совместное заявление будущих владельцев клуба НБА

Отмечается, что сделка по продаже "Лос-Анджелеса" станет крупнейшей в истории спорта.

Ранее стало известно, что знаменитый американский баскетболист Леброн Джеймс покидает "Лейкерс" в связи с окончанием контракта. Об этом сообщила пресс-служба клуба.