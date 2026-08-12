Москва12 авгВести.Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" достанется новым владельцам за 12 миллиардов долларов. Об этом сообщил телеканал ESPN.
Его собираются приобрести бизнесмены Боб Айгер и Джош Кушнер, являющийся младшим братом Джареда Кушнера. Последний приходится зятем американскому президенту Дональду Трампу.
Как преданные поклонники НБА на протяжении всей жизни, мы глубоко почитаем возможность стать хранителями "Лос-Анджелес Лейкерс"приводит телеканал совместное заявление будущих владельцев клуба НБА
Отмечается, что сделка по продаже "Лос-Анджелеса" станет крупнейшей в истории спорта.
Ранее стало известно, что знаменитый американский баскетболист Леброн Джеймс покидает "Лейкерс" в связи с окончанием контракта. Об этом сообщила пресс-служба клуба.