Российский защитник Всеволод Ищенко обменян в "Даллас Маверикс" после драфта НБА Россиянин Всеволод Ищенко продолжит карьеру в НБА в составе "Далласа"

Москва25 июн Вести.Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс" приобрёл права на российского защитника Всеволода Ищенко, который ранее был выбран во втором раунде драфта, у "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Изначально во втором раунде драфта под общим 56-м номером Ищенко выбрала команда "Чикаго Буллз". Как сообщил инсайдер Шамс Чарания, этот выбор был отправлен в "Лейкерс". Позднее руководство "Далласа" объявило, что выкупило права на баскетболиста у лос-анджелесского клуба "в обмен на денежную компенсацию".

Всеволоду Ищенко 21 год, с 2024 года он выступает за краснодарский "Локомотив-Кубань". В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ защитник провёл 48 матчей, в среднем набирая 8,7 очка, совершая 4,6 подбора и отдавая 2,0 передачи за игру. В 2026 году Ищенко принял участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ, а по итогам регулярного чемпионата был признан лучшим молодым игроком турнира.

Выбор Ищенко стал очередным успехом российских баскетболистов за океаном. Ранее, в 2025 году, клуб "Бруклин Нетс" выбрал под восьмым номером Егора Демина, что стало самым высоким пиком для россиян за всю историю драфта НБА.