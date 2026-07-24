Рекордсмен НБА Леброн Джеймс продолжит карьеру в "Филадельфии" Лучший снайпер в истории НБА Леброн Джеймс подписал контракт с "Филадельфией"

Москва24 июл Вести.Самый результативный игрок в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс продолжит свою карьеру в "Филадельфии Севентисиксерз", сообщает ESPN.

По данным источника, 41-летний форвард подписал с "Филадельфией" контракт сроком на два сезона с общей зарплатой в 8 миллионов долларов.

Таким образом, Джеймс может провести в НБА 25 сезонов - он дебютировал в чемпионате ассоциации в 2003 году.

Последним клубом Джеймса был "Лос-Анджелес Лейкерс", он выступал за калифорнийскую команду с 2018 года и покинул по окончании нынешнего сезона. Также форвард играл за "Кливленд Кавальерс" (2003-2010, 2014-2018) и "Майами Хит" (2010-2014).

Леброн Джеймс - четырехкратный чемпион НБА и четырехкратный обладатель звания самого ценного игрока (MVP) сезона. На его счету более 43 тысяч очков в матчах лиги. Он стал лучшим снайпером в истории НБА 7 февраля 2023 года, когда превзошел рекорд Карима Абдула-Джаббара (38 387 очков).