Россиянин Кучеров стал самым результативным игроком в истории "Тампы"

Российский хоккеист Кучеров переписал историю "Тампы" Россиянин Кучеров стал самым результативным игроком в истории "Тампы"

Москва25 окт Вести.Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров стал самым результативным игроком команды за всю историю ее выступлений в Национальной хоккейной лиге.

В выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с "Ютой Маммот" российский хоккеист отдал голевую передачу, набрав 1138 очков. Таким образом Кучеров вышел на первое место по результативности, обойдя прежнего рекордсмена "Тампы" Стива Стэмкоса.

В активе 33-летнего россиянина, который выступает за "молний" с 2013 года, 405 голов и 733 голевые передачи.

Хоккеисты "Юты" дома добились победы над "Тампой" в овертайме со счетом 5:4. Кучеров ассистировал Брейдену Пойнту в третьем голе гостей.