Шестеркин стал лучшим игроком недели в НХЛ Вратаря Игоря Шестеркина признали лучшим игроком недели в НХЛ

Москва5 окт Вести.Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин признан лучшим игроком первой недели НХЛ, сообщила пресс-служба турнира.

Хоккеист участвовал в трех матчах, в двух из которых его команда победила. Спортсмен отразил 93,4% бросков по своим воротам.

Также Шестеркин отметился первым голом в истории "Рейнджерс", забитым вратарем, в матче против "Тампа-Бэй Лайтнинг", и результативной передачей в игре с "Юта Маммот".

Вместе с ним лучшими игроками недели признаны защитник "Эдмонтон Ойлерз" Эван Бушар и нападающий "Ванкувер Кэнакс" Пол Коттер.

Ранее нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин сообщил, что может закончить карьеру в НХЛ по окончании сезона 2026/27.

До этого о завершении карьеры в НХЛ после текущего сезона объявил капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.