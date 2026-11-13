Кучеров отдал две голевые передачи в матче НХЛ с "Коламбусом"

Кучеров отметился двумя передачами в победном матче "Тампы" с "Коламбусом" Кучеров отдал две голевые передачи в матче НХЛ с "Коламбусом"

Москва13 ноя Вести.Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров записал на свой счет две результативные передачи в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Коламбус Блю Джекетс".

Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе "Тампы" дубль оформил Брендон Хэгел, отличившийся на 23-й и 48-й минутах. Еще одну шайбу на 42-й минуте забросил Джейк Гюнцель. Единственный гол "Коламбуса" на 13-й минуте записал на свой счет Мэттью Нис.

Таким образом, на счету 33-летнего Кучерова стало 28 очков (8 голов и 20 передач) в нынешнем сезоне.

"Тампа" с 28 очками после 19 матчей занимает первое место в Атлантическом дивизионе. "Коламбус" располагается на последней, восьмой строчке Столичного дивизиона, набрав 14 очков в 17 играх.

В следующем матче "Тампа" в ночь на 15 ноября по московскому времени сыграет дома с "Детройтом". "Коламбус" в тот же день примет "Филадельфию".

Ранее сообщалось, что "Тампа" победила "Баффало" со счетом 8:3 в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ, хет-трик в составе гостей оформил Никита Кучеров, признанный первой звездой встречи.