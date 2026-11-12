Кучеров сделал хет-трик и помог "Тампе" победить "Баффало" со счетом 8:3

Восемь шайб и хет-трик Кучерова: "Тампа" не оставила шансов "Баффало" Кучеров сделал хет-трик и помог "Тампе" победить "Баффало" со счетом 8:3

Москва12 ноя Вести."Тампа" победила "Баффало" со счетом 8:3 в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ, хет-трик в составе гостей оформил Никита Кучеров, признанный первой звездой встречи.

Шайбы у победителей забросили Скотт Сабурин (19-я минута), Джон Карлсон (20-я), Брэндон Хагель (25-я и 56-я), Янни Гурд (34-я) и Кучеров (42-я, 45-я, 55-я), на счету россиянина также результативная передача.

Хет-трик стал для Кучерова восьмым в регулярных чемпионатах НХЛ: по этому показателю он сравнялся с бывшим нападающим сборной Канады Мартеном Сан-Луи, больше в истории клуба только у канадского форварда Стивена Стэмкоса (13).

Помимо этого, Кучеров довел число голов в гостевых матчах до 201; ранее эту планку преодолевал лишь Стэмкос (269).

"Тампа" занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 26 очками, "Баффало" идет шестым с 19 очками. Обе команды провели по 18 матчей регулярного чемпионата.

В следующих встречах "Тампа" сыграет в гостях с "Коламбусом", "Баффало" — на выезде с "Чикаго". Оба матча пройдут в ночь на 13 ноября по московскому времени.