Дмитрий Орлов набрал четыре очка и помог "Сан-Хосе" победить "Юту" в матче НХЛ

Российский защитник Орлов сделал ассистентский хет-трик и забил гол в матче НХЛ Дмитрий Орлов набрал четыре очка и помог "Сан-Хосе" победить "Юту" в матче НХЛ

Москва15 ноя Вести.Российский защитник "Сан-Хосе Шаркс" Дмитрий Орлов набрал четыре очка, забросив шайбу и оформив ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Юты Маммот".

Встреча прошла 15 ноября в Солт-Лейк-Сити и завершилась победой гостей после серии буллитов со счетом 6:5 (1:3, 2:1, 2:1, 0:0, 1:0). Орлов отличился на 55-й минуте матча, а до этого с его передач шайбы забросили Тайлер Тоффоли (12), Адам Годетт (24) и Эрик Полькамп (46).

У хозяев голом и результативной передачей отметился российский форвард Михаил Сергачев, он поразил ворота "Сан-Хосе" на 9-й минуте, а после его паса Барретт Хэйтон (57) сравнял счет в концовке и перевел игру в овертайм.

По итогам встречи Орлова признали второй звездой игры. Первой звездой матча назвали форварда Мэйсона Марчмента, который реализовал победный буллит.

Ранее в рамках игрового дня "Каролина Харрикейнз" благодаря дублю россиянина Андрея Свечникова победила "Сиэтл Кракен" (5:1) в вынесенном матче НХЛ в Хельсинки. А российский форвард "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов продлил свою результативную серию до 11 матчей, сделав две результативные передачи в игре с "Бостон Брюинз" (6:2).