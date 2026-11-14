Москва14 нояВести.Хоккеисты "Каролина Харрикейнз" со счетом 5:1 обыграли "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла в Хельсинки.
В составе победителей отметился российский нападающий Андрей Свечников. Также у "Каролины" заброшенные шайбы на счету Марка Янковски (дважды) и Джексона Блейка. У проигравших шайбу забросил Мэтти Бенирс.
Ранее российский форвард Кирилл Капризов отметился тремя результативными передачами и помог "Миннесоте Уайлд" победить на выезде "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).