Первая шайба Овечкина в сезоне не спасла "Вашингтон" от проигрыша "Сиэтлу" Первая шайба Овечкина в "регулярке" НХЛ не помогла "Вашингтону" обыграть "Сиэтл"

Москва12 окт Вести.Первый в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) гол Александра Овечкина не помог "Вашингтон Кэпиталс" избежать поражения в матче с клубом "Сиэтл Кракен" (3:5). Для "столичных" это второе поражение в сезоне 2026/27, а "Сиэтл" одержал вторую подряд победу.

У победителей шайбы забросили Каапо Какко (7-я минута), Джордан Эберле (20-я), Фредерик Годро (34-я), Джаред Макканн (55-я) и Райан Уинтертон (58-я).

В составе "Вашингтона" авторами голов стали Джордан Кайру (12-я минута), Овечкин (17-я) и Бун Дженнер (41-я).

Овечкин выходил на лед в звене с белорусскими форвардами Ильей и Алексеем Протасами. Он отыграл 16 минут 56 секунд, трижды бросил по воротам, применил три силовых приема и отметился взятием ворот в первом периоде.

Таким образом, 41-летний россиянин прервал свою четырехматчевую серию без заброшенных шайб. Теперь на его счету 930 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 1 007 с учетом плей-офф. Рекорд лиги по голам в регулярных чемпионатах и матчах Кубка Стэнли принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1 016 шайб).

Американский вратарь "Сиэтла" Джоуи Даккорд стал 190-м голкипером в истории, который хотя бы раз пропустил от Овечкина в чемпионатах НХЛ.

После этой игры "Сиэтл" набрал восемь очков в шести матчах и занимаем четвертое место в Тихоокеанском дивизионе. "Вашингтон" с шестью очками после пяти встреч также сохраняет четвертую позицию в Столичном дивизионе.

В следующих матчах "Вашингтон" в ночь на 14 октября по московскому времени сыграет против действующего обладателя Кубка Стэнли "Каролины". "Сиэтл" в этот же день встретится с "Филадельфией".