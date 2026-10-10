Голкипер "Рейнджерс" Шестеркин выбыл до конца сезона после матча с "Вашингтоном"

Российский вратарь Шестеркин пропустит остаток сезона НХЛ из-за травмы Голкипер "Рейнджерс" Шестеркин выбыл до конца сезона после матча с "Вашингтоном"

Москва10 окт Вести.Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин больше не сыграет в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы. Об этом сообщил журналист Эллиотт Фридман со ссылкой на заявление клуба в социальной сети X.

Вратарь получил повреждение во время матча регулярного чемпионата против "Вашингтон Кэпиталз". Встреча завершилась поражением ньюйоркцев со счетом 1:3.

На 29-й минуте Шестеркин был вынужден покинуть лед при поддержке медицинского персонала и партнеров по команде. До этого он успел отразить 13 из 14 бросков.

Подробности травмы при этом не раскрываются.

В нынешнем сезоне россиянин провел пять встреч, одержал три победы и показал 92,7% отраженных бросков. Кроме того, 2 октября он отметился заброшенной шайбой в игре с "Тампа-Бэй Лайтнинг", которую "Рейнджерс" выиграли со счетом 5:1.