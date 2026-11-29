Хоккеист "Тампы" Кучеров получил травму в матче с "Флоридой" Нападающий "Тампы" Кучеров получил травму в матче с "Флоридой"

Москва29 ноя Вести.Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров получил травму в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Флориды".

Лучший бомбардир команды в текущем сезоне досрочно завершил игру после столкновения с американским нападающим "Флориды" Брэди Ткачуком. Россиянин не отметился результативными действиями в матче. На его счету 33 очка (10 голов + 23 передачи) в регулярном чемпионате.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Тампы".

В этот же день российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин провел последний в своей карьере в НХЛ матч против клуба "Сент-Луис Блюз". По этому случаю хоккеисты "Сент-Луиса" устроили в честь 41-летнего форварда небольшую церемонию.