Игроки и болельщики клуба "Сент-Луис Блюз" провели церемонию в честь Овечкина

"Сент-Луис Блюз" устроил церемонию в честь Овечкина на матче НХЛ Игроки и болельщики клуба "Сент-Луис Блюз" провели церемонию в честь Овечкина

Москва29 ноя Вести.Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин провел последний в своей карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) матч против клуба "Сент-Луис Блюз". По этому случаю хоккеисты "Сент-Луиса" устроили в честь 41-летнего российского форварда небольшую церемонию.

Команды встретились 28 ноября на стадионе "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе. Матч прошел в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.

Перед началом матча на экранах медиакуба ледовой арены показали видеоролик с подборкой ярких моментов из игр Овечкина. На мониторе зрители могли увидеть несколько его юбилейных шайб. Болельщики "Сент-Луис Блюз" наградили капитана и нападающего "Вашингтон Кэпиталз" бурными овациями.

Овечкин поблагодарил игроков и фанатов "Сент-Луиса" за церемонию.

Матч между "Вашингтон Кэпиталз" и "Сент-Луис Блюз" закончился со счетом 3:1 в пользу гостей арены.

Ранее аналогичные церемонии в честь российского хоккеиста провели клубы "Каролина Харрикейнз", "Нэшвилл Предаторз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Овечкин, который играет свой 22-й сезон в НХЛ, является лучшим снайпером в истории Лиги по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Он забил 930 голов в 1597 матчах, и сейчас его отрыв от предыдущего рекордсмена НХЛ канадца Уэйна Гретцки составляет 36 шайб.

Ранее стало известно, что "Вашингтон Кэпиталз" поздравил Овечкина с рекордом клуба по голевым передачам.