Овечкина чествовали перед матчем "Вашингтона" за рекорд по голевым передачам

"Вашингтон" провел церемонию в честь рекорда Овечкина по голевым передачам Овечкина чествовали перед матчем "Вашингтона" за рекорд по голевым передачам

Москва26 ноя Вести.Капитан и нападающий клуба "Вашингтон" Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин получил поздравления перед домашней игрой регулярного чемпионата с "Филадельфией" в связи с установленным им рекордом по голевым передачам в истории клуба.

26 ноября "Вашингтон" выиграл у "Филадельфии" со счетом 7:3, прервав пятиматчевую серию поражений. В ночь на 20 ноября мск в игре против "Баффало" (3:6) Овечкин отдал голевую передачу, установив ассистентский рекорд в истории клуба – 763 голевых паса.

Нападающего чествовали вместе с его супругой и мамой, которым игроки столичного клуба подарили по букету цветов, и детьми, которые также вышли на лед. Овечкину же подарили картину, на которой он изображен вместе с предыдущим рекордсменом по ассистам за "Вашингтон" Никласом Бэкстремом (762).

18 ноября Александр Овечкин провел последний в карьере гостевой матч против "Тампы" в регулярных чемпионатах НХЛ. Перед игрой хозяева льда подготовили для 41-летнего россиянина подарок – именные сигары.