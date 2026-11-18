Москва18 ноя Вести.Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин провел последний в карьере гостевой матч против "Тампа-Бэй Лайтнинг" в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Перед игрой хозяева льда подготовили для 41-летнего россиянина подарок – именные сигары.

Встреча завершилась победой "молний" со счетом 5:2. Овечкин остался без набранных очков.

Зато капитану "столичных" вручили изготовленную на заказ коробку от компании J.C. Newman, а также сигары с изображением его знаменитого празднования "горячая клюшка".

Таким образом хозяева льда решили напомнить россиянину об игре 19 марта 2009 года, когда Овечкин забросил свою 50-ю шайбу в сезоне в ворота "Тампы". После гола российский нападающий положил клюшку на лед, изобразив, будто она настолько горячая, что обжигает руки.

Капитан "Лайтинг" Виктор Хедман поблагодарил Овечкина за выдающуюся карьеру, признавшись, что для него было честью играть против россиянина. Он также напомнил, что российский хоккеист доставил много проблем его клубу своей результативностью.

Ранее Овечкин объявил, что нынешний сезон станет для него последним в заокеанской карьере.