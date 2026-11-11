Все три россиянина "Флориды" организовали гол в ворота "Коламбуса" в матче НХЛ

Три россиянина поучаствовали в голе "Флориды" в матче НХЛ с "Коламбусом" Все три россиянина "Флориды" организовали гол в ворота "Коламбуса" в матче НХЛ

Москва11 ноя Вести.Российские хоккеисты Иван Проворов, Валерий Ничушкин и Дмитрий Воронков отметились результативными действиями в домашнем матче "Коламбуса" против "Флориды" в регулярном чемпионате НХЛ. При этом они сделали это при организации одного гола.

"Флорида" потерпела поражение со счетом 1:4. В составе гостей дубль оформил Сэм Беннетт, забросивший на 23-й и 55-й минутах. Еще по одной шайбе на счету Ларса Эллера (25-я минута) и Сэма Райнхарта (58-я). Единственный гол "Коламбуса" на 40-й минуте забил Иван Проворов.

Для российского защитника эта шайба стала второй в текущем сезоне. Дмитрий Воронков записал на свой счет третью результативную передачу, а Валерий Ничушкин - седьмую.

"Флорида" с 22 очками после 19 матчей занимает пятое место в Атлантическом дивизионе. "Коламбус", набравший 14 очков в 16 встречах, располагается на седьмой позиции в Столичном дивизионе.

Следующие матчи команды проведут в ночь на 13 ноября по московскому времени. "Флорида" сыграет на своем льду с "Детройтом", а "Коламбус" примет "Тампу".

Ранее сообщалось, что российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прервал "сухую" серию в НХЛ и помог "Вашингтону" победить "Оттаву".