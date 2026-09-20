"Атланта" обыграла "Портленд" в матче MLS, победным стал гол Миранчука

Гол Миранчука помог "Атланте" обыграть "Портленд" в матче MLS "Атланта" обыграла "Портленд" в матче MLS, победным стал гол Миранчука

Москва20 сен Вести.Футбольный клуб "Атланта" одержал победу в матче против "Портленда" в рамках регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Встреча завершилась со счетом 1:0.

Матч состоялся на стадионе Providence Park в американском Портленде. Российский полузащитник Алексей Миранчук отличился на 28-й минуте игры.

Сейчас "Атланта" находится на предпоследнем, 14 месте, в турнирной таблице Восточной конференции, на ее счету 26 очков. "Портленд" расположился на пять позиций выше с 32 баллами.

В следующий раз "Атланта" выйдет на поле против "Нью-Йорк Сити", а "Портленд" сыграет с "Сан-Хосе". Оба матча назначены на 27 сентября.