Москва20 сенВести.Футбольный клуб "Атланта" одержал победу в матче против "Портленда" в рамках регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Встреча завершилась со счетом 1:0.
Матч состоялся на стадионе Providence Park в американском Портленде. Российский полузащитник Алексей Миранчук отличился на 28-й минуте игры.
Сейчас "Атланта" находится на предпоследнем, 14 месте, в турнирной таблице Восточной конференции, на ее счету 26 очков. "Портленд" расположился на пять позиций выше с 32 баллами.
В следующий раз "Атланта" выйдет на поле против "Нью-Йорк Сити", а "Портленд" сыграет с "Сан-Хосе". Оба матча назначены на 27 сентября.