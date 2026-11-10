Москва10 нояВести.Украинцы в Оттаве собираются устроить акцию протеста из-за приезда в город российского хоккеиста Александра Овечкина на очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщил CTV News.
В ночь на 11 ноября по московскому времени "Вашингтон Кэпиталз", капитаном которого является Овечкин, сыграет против "Оттава Сенаторз".
Украинско-канадский конгресс (УКК) планирует провести митинг... у арены в западной части Оттавы в знак протеста против [Овечкина]... Он начнется в 17.30, перед началом игрыговорится в публикации
В "Оттаве" сообщили, что знают о демонстрации. Там заверили, что примут все необходимые меры для обеспечения безопасности болельщиков.