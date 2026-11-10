Украинцы в Канаде проведут митинг из-за приезда Овечкина в Оттаву на матч НХЛ

Украинцы в Канаде выйдут на митинг из-за приезда Овечкина Украинцы в Канаде проведут митинг из-за приезда Овечкина в Оттаву на матч НХЛ

Москва10 ноя Вести.Украинцы в Оттаве собираются устроить акцию протеста из-за приезда в город российского хоккеиста Александра Овечкина на очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщил CTV News.

В ночь на 11 ноября по московскому времени "Вашингтон Кэпиталз", капитаном которого является Овечкин, сыграет против "Оттава Сенаторз".

Украинско-канадский конгресс (УКК) планирует провести митинг... у арены в западной части Оттавы в знак протеста против [Овечкина]... Он начнется в 17.30, перед началом игры говорится в публикации

В "Оттаве" сообщили, что знают о демонстрации. Там заверили, что примут все необходимые меры для обеспечения безопасности болельщиков.