Ушаков: Трамп в беседе с Путиным признал заслуги Овечкина перед мировым хоккеем

Ушаков: Трамп в разговоре с Путиным отметил заслуги Овечкина в мировом спорте Ушаков: Трамп в беседе с Путиным признал заслуги Овечкина перед мировым хоккеем

Москва10 окт Вести.Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным признал заслуги российского хоккеиста Александра Овечкина в мировом спорте, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Стоит отметить и такую деталь беседы, когда американский президент, разговаривая о спорте, признал заслуги Александра Овечкина перед мировым хоккеем отметил Ушаков

Капитан американской хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Стоимость билетов на последний матч заключительного сезона Овечкина в НХЛ достигает $6,1 тыс.