Москва10 октВести.Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным признал заслуги российского хоккеиста Александра Овечкина в мировом спорте, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Стоит отметить и такую деталь беседы, когда американский президент, разговаривая о спорте, признал заслуги Александра Овечкина перед мировым хоккеемотметил Ушаков
Капитан американской хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Стоимость билетов на последний матч заключительного сезона Овечкина в НХЛ достигает $6,1 тыс.