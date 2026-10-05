Овечкин запустит в России собственный бренд пива OVI Овечкин объявил о запуске собственного бренда пива в России

Москва5 окт Вести.Российский форвард хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в 2026 году намерен запустить в России собственный пивной бренд OVI. Производством напитка займутся "Пивоварни Бочкарев", сообщает издание "Коммерсант".

В линейку войдут три варианта: классический лагер, более легкий лагер с пониженной крепостью и безалкогольное пиво. В пресс-службе "Пивоварни Бочкарев" подчеркнули, что проект не будет обычной рекламной коллаборацией со спортсменом. Там отметили, что сам Овечкин непосредственно участвует в разработке концепции бренда и самого продукта.

Я давно хотел создать свое пиво — такое, которое нравилось бы мне самому. Я люблю светлые сорта с чистым, сбалансированным вкусом заявил хоккеист

Цена одной банки этого пива составит порядка 100 рублей. После запуска в России, в планах у партнеров компании продвигать пиво за границей.

Ранее Овечкин стал специальным гостем совместного концерта рэп-исполнителей Басты и Гуфа в "Лужниках". Спортсмен поднялся на сцену и вместе с артистами исполнил один из куплетов композиции "Моя игра".