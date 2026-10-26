"Каролина" сообщила о подписании контракта с Никишиным Никишин подписал однолетний контракт с "Каролиной"

Москва26 окт Вести.Российский хоккеист Александр Никишин подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз". Об этом сообщается на сайте команды.

Согласно условиям соглашения, Никишин получит 3 миллиона долларов за сезон-2026/27.

Мы рады, что Александр возвращается в нашу команду. Это был долгий процесс, но мы с нетерпением ждем его возвращения в раздевалку заявил генеральный менеджер "Каролины" Эрик Тулски.

25-летний россиянин с "Каролиной" стал победителем Кубка Стэнли в прошлом чемпионате. Его предыдущий контракт закончился в конце июня.

Накануне стало известно, что капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заработал 4,75 миллиона долларов, сыграв десять матчей в текущем сезоне лиги.