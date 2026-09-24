Звезда фильма "Бумер" Максим Коновалов оштрафован за драку в фитнес-клубе

Звезда "Бумера" Коновалов оштрафован за драку в фитнес-клубе Звезда фильма "Бумер" Максим Коновалов оштрафован за драку в фитнес-клубе

Москва24 сен Вести.Актер театра и кино Максим Коновалов подрался в фитнес-клубе с профессором-культурологом Чеславом Далецким, оба участника конфликта оштрафованы. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Как установлено, между мужчинами произошел словесный конфликт, тогда один толкнул другого в грудь, на что тот ударил по голове оппонента, который упал и ударился коленом.

В пояснениях оба отрицали факт нанесения ударов друг другу. Суд назначил каждому штраф по 10 000 рублей говорится в сообщении, опубликованном в сообществе пресс-службы во "Вконтакте"

Уточняется, что оба мужчины привлечены к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (Побои).