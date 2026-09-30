Хоккеист Залесов обезвредил в Кирове рецидивиста и был награжден мясорубкой

Обезвредившему рецидивиста кировскому хоккеисту полиция подарила мясорубку Хоккеист Залесов обезвредил в Кирове рецидивиста и был награжден мясорубкой

Москва30 сен Вести.Кировский хоккеист Егор Залесов обезвредил опасного рецидивиста, за что получил от регионального УМВД памятный подарок, сообщает ХК "Родина" на своей странице "ВКонтакте".

Там уточнили, что опасная ситуация произошла еще в конце августа, но раньше об этом рассказывать было нельзя.

Наш вратарь Егор Залесов совершил настоящий геройский поступок, обезвредив опасного рецидивиста, который, угрожая ножом кассирам, пытался ограбить магазин говорится в публикации

Спортсмен вступил в схватку с преступником. Он обезоружил и обезвредил налетчика, а затем удерживал его до приезда полиции.

На заседании общественного совета начальник УМВД по Кировской области Константин Селянин и Герой Труда России Геннадий Мамаев лично вручили Егору благодарность и памятный подарок.

Судя по фото, ему подарили электромясорубку.

Соратники по клубу признались, что гордятся своим вратарем, и подчеркнули: настоящие герои не носят плащи – они носят вратарскую маску.