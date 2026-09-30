Москва30 сенВести.Кировский хоккеист Егор Залесов обезвредил опасного рецидивиста, за что получил от регионального УМВД памятный подарок, сообщает ХК "Родина" на своей странице "ВКонтакте".
Там уточнили, что опасная ситуация произошла еще в конце августа, но раньше об этом рассказывать было нельзя.
Наш вратарь Егор Залесов совершил настоящий геройский поступок, обезвредив опасного рецидивиста, который, угрожая ножом кассирам, пытался ограбить магазинговорится в публикации
Спортсмен вступил в схватку с преступником. Он обезоружил и обезвредил налетчика, а затем удерживал его до приезда полиции.
На заседании общественного совета начальник УМВД по Кировской области Константин Селянин и Герой Труда России Геннадий Мамаев лично вручили Егору благодарность и памятный подарок.
Судя по фото, ему подарили электромясорубку.
Соратники по клубу признались, что гордятся своим вратарем, и подчеркнули: настоящие герои не носят плащи – они носят вратарскую маску.