Хоккеист из Нижнекамска перепутал ворота и едва не забил буллит своей команде

В Нижнекамске юный хоккеист дважды чуть не забил буллит своей команде Хоккеист из Нижнекамска перепутал ворота и едва не забил буллит своей команде

Москва23 сен Вести.Хоккеист ДЮСШ "Нефтехимик" Кирилл Жариков стал героем интернета после того, как дважды чуть не забил буллит в свои ворота. Он не с первого раза разобрался, в какую сторону ему отправлять шайбу, следует из публикации пресс-службы нижнекамского клуба.

Долгая дорога к буллиту. … Когда немного не разобрался подписали видео его броска в клубе

Восьмилетний игрок изначально поехал делать бросок в ворота, которые защищал его напарник. Потом криками со скамейки ему стали подсказывать, что он едет не туда.

Мальчик вернулся к центру и вновь поехал на своего вратаря, но его вновь развернули. Только с третьей попытки он направился в сторону ворот соперника.

Буллит вышел и точным, и эффектным.