Москва23 сенВести.Хоккеист ДЮСШ "Нефтехимик" Кирилл Жариков стал героем интернета после того, как дважды чуть не забил буллит в свои ворота. Он не с первого раза разобрался, в какую сторону ему отправлять шайбу, следует из публикации пресс-службы нижнекамского клуба.
Долгая дорога к буллиту. … Когда немного не разобралсяподписали видео его броска в клубе
Восьмилетний игрок изначально поехал делать бросок в ворота, которые защищал его напарник. Потом криками со скамейки ему стали подсказывать, что он едет не туда.
Мальчик вернулся к центру и вновь поехал на своего вратаря, но его вновь развернули. Только с третьей попытки он направился в сторону ворот соперника.
Буллит вышел и точным, и эффектным.