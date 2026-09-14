Москва14 сенВести.Минский хоккейный клуб "Динамо" в выездном матче с тольяттинской "Ладой" по ошибке забил в свои ворота после замены вратаря на шестого полевого игрока.
Матч состоялся в Тольятти и завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев.
Неудачный удар в свои ворота сделал нападающий "Динамо" Сергей Кузнецов после того, как на 56-й минуте команда заменила вратаря на шестого полевого игрока.
Шайба при попытке Кузнецова сделать передачу встала на ребро, пронеслась через всю площадку и попала в ворота "Динамо".
"Динамо" на 59-й минуте забило вторую шайбу, но отыграть разницу в счете команда из Минска не смогла.
Два дня назад хоккеисты минского и московского "Динамо" подрались в первые секунды матча КХЛ.