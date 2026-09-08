"По-человечески": росгвардеец из Казани восхитил интернет вежливым задержанием Росгвардеец из Казани стал мемом благодаря вежливому задержанию дебошира

Москва8 сен Вести.Сотрудник Росгвардии стал популярен в сети благодаря вежливому задержанию дебошира, который ломал уличные урны на территории Казанского кремля. Как рассказали RT в пресс-службе ведомства, герой ролика – прапорщик по имени Андрей.

Сам инцидент произошел еще в июне 2026 года, однако распространился в интернете только сейчас. Пользователей восхитили выдержка и профессионализм росгвардеца, который задерживал хулигана: сотрудник убеждал того добровольно пройти на пост, отмечая, что не хочет применять физическую силу.

Вы пойдете по-хорошему, я не хочу применять силу. Пройдемте, по-человечески прошу. Я очень сильный, говорю сразу предупредил правоохранитель

В итоге нарушителя доставили в отделение и составили в отношении него административный протокол.