В Краснодаре задержали двух молодых людей, снявших провокационный ролик у собора

Полиция заинтересовалась провокационным роликом возле собора в Краснодаре В Краснодаре задержали двух молодых людей, снявших провокационный ролик у собора

Москва14 июл Вести.В Краснодаре задержали двоих местных жителей, которые сняли провокационное видео возле собора Александра Невского. Об этом сообщает Управление МВД России по городу.

В Краснодаре полицейские задержали двух местных жителей, записавших провокационный ролик на фоне собора по улице Постовой. Ими оказались 19 и 23-летние горожане. Действиям молодых людей будет дана комплексная правовая оценка. Проводится проверка говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Поводом для реакции правоохранителей стало видео, которое распространилось в местных сообществах в социальных сетях. На кадрах видно, что несколько иномарок въехали на охраняемую территорию главного войскового собора князя Александра Невского и, как посчитали некоторые пользователи, демонстрировали провокационное и оскорбительное по отношению к православным верующим поведение.