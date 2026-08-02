Евкуров попросил военного перевесить автомат в удобное для него положение Замминистра обороны РФ попросил военнослужащего перевесить свой автомат

Москва2 авг Вести.Заместитель министра обороны, Герой России, генерал армии Юнус-Бек Евкуров проверил, как идет подготовка военнослужащих на одном из полигонов в Южном военном округе. В ходе визита замминистра обороны подошел к военному и попросил перевесить свой автомат в удобное для бойца положение. Кадры показал Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Тебе как удобно носить автомат? Вот повесь, как тебе удобно. Мы же на войну готовим их, не на парад. Пусть [повесит] так, как ему удобно сказал замминистра обороны

Ранее Евкуров рассказал, что предпочитает носить солдатские берцы из-за удобства, отметив, что в основном командиры стараются выезжать в войска в форме, которую утвердил глава Минобороны.