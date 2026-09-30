Нападающий "Трактора" получил сотрясение мозга в матче со "Спартаком"

Форвард Никита Сошников был госпитализирован после матча со "Спартаком" Нападающий "Трактора" получил сотрясение мозга в матче со "Спартаком"

Москва30 сен Вести.Форварда челябинского "Трактора" Никиту Сошникова госпитализировали после московского матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со "Спартаком".

Незадолго до конца второго периода Сошников был вынужден покинуть лед на носилках. После игрового столкновения с защитником "Спартака" Даниилом Орловым, он врезался головой в бортик.

Нападающего увезли в больницу, где ему был поставлен предварительный диагноз – сотрясение мозга.

Оставшись без Сошникова, который успел в этом матче отдать две результативных передачи, "Трактор" обыграл красно-белых со счетом 4:2.