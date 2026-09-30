Москва30 сенВести.Форварда челябинского "Трактора" Никиту Сошникова госпитализировали после московского матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со "Спартаком".
Незадолго до конца второго периода Сошников был вынужден покинуть лед на носилках. После игрового столкновения с защитником "Спартака" Даниилом Орловым, он врезался головой в бортик.
Нападающего увезли в больницу, где ему был поставлен предварительный диагноз – сотрясение мозга.
Оставшись без Сошникова, который успел в этом матче отдать две результативных передачи, "Трактор" обыграл красно-белых со счетом 4:2.