Победа Украины над Венгрией в матче Лиги наций обернулась потасовкой на поле Футболисты сборных Украины и Венгрии устроили потасовку в конце матча Лиги наций

Москва26 сен Вести.Сборная Украины по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Венгрии в матче первого тура группового раунда Лиги наций, который прошел в Будапеште. В добавленное время игроки устроили потасовку.

На второй добавленной минуте украинский нападающий Александр Назаренко выполнил грубый подкат против венгерского полузащитника Раймунда Тота недалеко от бровки, за что получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

После инцидента форвард украинской сборной Виктор Цыганков попытался обсудить этот эпизод с капитаном венгров Домиником Собослаи. К обсуждению присоединился защитник Милош Керкез, к которому вскоре подбежал капитан украинской команды Николай Матвиенко и схватил его за воротник. К потасовке присоединились остальные игроки команд, а также запасные.

С трибун в игроков полетели посторонние предметы, один из которых попал в голову полузащитнику сборной Венгрии Андрашу Шеферу.

По итогам этого инцидента желтые карточки получили Керкез, Собослаи, Матвиенко и Цыганков.

В июле 2026 года ФИФА отменила красную карточку, которую полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес получил после финального матча чемпионата мира против Испании.