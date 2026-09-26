Москва26 сенВести.Сборная Украины по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Венгрии в матче первого тура группового раунда Лиги наций, который прошел в Будапеште. В добавленное время игроки устроили потасовку.
На второй добавленной минуте украинский нападающий Александр Назаренко выполнил грубый подкат против венгерского полузащитника Раймунда Тота недалеко от бровки, за что получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
После инцидента форвард украинской сборной Виктор Цыганков попытался обсудить этот эпизод с капитаном венгров Домиником Собослаи. К обсуждению присоединился защитник Милош Керкез, к которому вскоре подбежал капитан украинской команды Николай Матвиенко и схватил его за воротник. К потасовке присоединились остальные игроки команд, а также запасные.
С трибун в игроков полетели посторонние предметы, один из которых попал в голову полузащитнику сборной Венгрии Андрашу Шеферу.
По итогам этого инцидента желтые карточки получили Керкез, Собослаи, Матвиенко и Цыганков.
В июле 2026 года ФИФА отменила красную карточку, которую полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес получил после финального матча чемпионата мира против Испании.