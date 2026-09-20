Плющенко попал в больницу в Анкаре с сильным отеком из-за укуса осы

Плющенко выложил видео из госпиталя в Турции с сильным отеком ноги Плющенко попал в больницу в Анкаре с сильным отеком из-за укуса осы

Москва20 сен Вести.Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу в турецкой Анкаре после того, как его ужалила оса.

В соцсетях российский фигурист опубликовал видео из больничной палаты с сильно отекшим голеностопом.

Вчера днем на обеде укусила меня оса, видимо, укусила несколько раз. Но так как я боли уже не чувствую – было 18 операций – я к этому отнесся нормально. Сегодня утром просыпаюсь, а у меня нога, как у слона сказал Плющенко и показал опухшую ногу

Плющенко поехал в столицу Турции на этап международной юниорской серии Гран-при, где его сын Александр дебютировал под флагом Азербайджана.