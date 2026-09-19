Плющенко попал в турецкую больницу после укуса осы Плющенко оказался в больнице в Анкаре из-за укуса осы

Москва19 сен Вести.Знаменитый фигурист Евгений Плющенко рассказал, что попал в больницу в Анкаре после укуса осы.

Вчера днем на обеде меня укусила оса, видимо, несколько раз. Но так как я боли не чувствую - было 18 операций, я к этому отнесся нормально. Сегодня утром просыпаюсь, а у меня нога как у слона сообщил фигурист в соцсети X

По словам Плющенко, ему сделали капельницу, и сейчас он восстанавливается.

Плющенко находится в Анкаре, так как его сын Александр участвует там в юниорском Гран-при Международного союза конькобежцев, 13-летний фигурист, выступающий за Азербайджан в одиночном катании, занял на соревнованиях 13-е место.