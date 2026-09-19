Москва19 сенВести.Знаменитый фигурист Евгений Плющенко рассказал, что попал в больницу в Анкаре после укуса осы.
Вчера днем на обеде меня укусила оса, видимо, несколько раз. Но так как я боли не чувствую - было 18 операций, я к этому отнесся нормально. Сегодня утром просыпаюсь, а у меня нога как у слонасообщил фигурист в соцсети X
По словам Плющенко, ему сделали капельницу, и сейчас он восстанавливается.
Плющенко находится в Анкаре, так как его сын Александр участвует там в юниорском Гран-при Международного союза конькобежцев, 13-летний фигурист, выступающий за Азербайджан в одиночном катании, занял на соревнованиях 13-е место.