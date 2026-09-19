Стало известно, какое место занял сын Плющенко на первом международном турнире Александр Плющенко занял 13-е место на этапе юниорского Гран-при

Москва19 сен Вести.13-летний фигурист Александр Плющенко, выступающий за Азербайджан в одиночном катании, занял 13-е место на этапе юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев в Анкаре.

По итогам короткой и произвольной программ спортсмен набрал 171,65 балла. Всего в мужском одиночном катании соревновались 33 участника.

Первое место занял японец Дайя Эбихара – он получил 216,66 балла. На втором месте разместился украинец Егор Курцев (201,95), третье место досталось южнокорейскому фигуристу Хабину Чою (194,89).

Российские фигуристы-одиночники не принимали участие в соревнованиях.

Александр Плющенко – 13-летний фигурист, сын российского двукратного олимпийского чемпиона Александра Плющенко. Весной стало известно, что юный фигурист теперь выступает за Азербайджан.