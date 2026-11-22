Бывший футболист "Зенита" потерял сознание во время интервью Экс-игрок "Зенита" Паредес потерял сознание во время послематчевого интервью

Москва22 ноя Вести.Футбольный клуб "Бока Хуниорс" одержал победу в финале Южноамериканского кубка. После матча полузащитник аргентинской команды Леандро Паредес внезапно потерял сознание во время интервью.

Как сообщает TyC Sports, экс-игроку санкт-петербургского "Зенита" была оказана медицинская помощь, после чего футболиста отправили на обследование в больницу.

Отмечается, что Паредес смог самостоятельно подняться и дойти до раздевалки. Оттуда он отправился на скорой помощи в клинику на обследование. Позже аргентинец вернулся к своим партнерам в отель.

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Экс-зенитовец почувствовал себя плохо еще во время игры. Он пожаловался на головокружение, после чего был заменен на 58-й минуте.

По информации аргентинских СМИ, футболист потерял сознание из-за сильной жары в колумбийской Барранкилье.

В финале Южноамериканского кубка "Бока Хуниорс" одержала победу над "Атлетико Минейро" со счетом 2:0.

Паредес выступал за "Зенит" с 2017 по 2019 год. Также он играл за "Рому", ПСЖ и "Ювентус". В составе сборной Аргентины полузащитник стал чемпионом мира, проведя за национальную команду 84 матча и забив в них пять мячей.

Ранее сообщалось, что дисциплинарный комитет Международной федерации футбола дисквалифицировал Паредеса на десять матчей за стычку после окончания финала чемпионата мира-2026 с испанцами. Аргентинец также был оштрафован на 90 тысяч долларов.