Аргентинцы проиграли в первом же матче после ухода Месси Сборная Аргентины проиграла уругвайцам в первом матче после ухода Месси

Москва14 ноя Вести.Сборная Аргентины по футболу проиграла команде из Уругвая в товарищеском матче, который стал первым после ухода восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси.

Игра прошла в Буэнос-Айресе на стадионе "Бомбонера" и завершилась со счетом 1:2. На 48-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник сборной Аргентины Лео Балерди, через пять минут гол в ворота хозяев матча забил уругваец Максимилиано Араухо. У проигравших гол на счету Хулиана Альвареса (73-я минута).

Матч против Уругвая стал первым для сборной Аргентины поле ухода Месси. Аргентинцы проиграли в домашней встрече впервые с ноября 2023 года: тогда они также уступили уругвайцам (0:2).

Месси выступал за Аргентину с 2005 года. На его счету 208 матчей и 126 голов за национальную команду. Об уходе он объявил в конце августа.

Месси признавался, что ему будет больно больше не играть за Аргентину.