Москва18 авг Вести.Главный тренер национальной футбольной сборной Египта Хоссам Хассан оказался в центре громкого скандала, который вышел далеко за пределы спортивной арены. Как сообщает издание La Derecha Diario, 60-летний специалист потерял сознание после того, как его бывшая и нынешняя жены устроили драку в одном из кафе.

По информации источника, инцидент произошел в общественном месте. Конфликт между женщинами перерос в потасовку, в результате которой обе получили незначительные травмы. Шок от происходящего оказался настолько сильным, что Хассан не выдержал напряжения и упал в обморок.

Хоссам Хассан возглавляет сборную Египта с 2024 года. Под его руководством команда добилась заметных успехов, дойдя до 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, где уступила будущему финалисту — сборной Аргентины со счетом 2:3.