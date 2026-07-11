Москва11 июлВести.Эмиратский бизнесмен Халаф аль-Хабтур подарил автомобили Mitsubishi всем членам делегации сборной Египта по футболу в знак признательности за выступление команды на чемпионате мира 2026 года. О решении сообщила Al Habtoor Group.
Как отметили в компании, таким образом бизнесмен поблагодарил национальную команду за достойное выступление. Игра египтян "порадовала миллионы, прославила имя Египта и принесла радость всем арабам".
Группа компаний Al Habtoor связалась с футбольной ассоциацией Египта и договорилась подарить автомобиль Mitsubishi каждому члену делегации египетской сборнойговорится в публикации на странице бизнесмена в соцсети X
Автомобили получат все представители делегации, включая футболистов, тренерский штаб, административный и медицинский персонал.
Сборная Египта завершила выступление на чемпионате мира на стадии четвертьфинала, уступив действующим чемпионам мира — сборной Аргентины — со счетом 2:3. Матч прошел в Атланте.
По ходу встречи египетская команда вела 2:0, однако аргентинцы сумели отыграться и вырвать победу. На 58-й минуте после вмешательства VAR был отменен гол египтянина Зико. В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил член тренерского штаба команды Саафан Эль-Сагир.
Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Египта направила жалобу в FIFA на судейство в ходе матча. Президент египетской ассоциации обвинил арбитра в использовании двойных стандартов и допущении "вопиющих ошибок".