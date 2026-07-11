Бизнесмен из ОАЭ подарил автомобили сборной Египта за выступление на ЧМ

Сборной Египта подарили автомобили за чемпионат мира по футболу Бизнесмен из ОАЭ подарил автомобили сборной Египта за выступление на ЧМ

Москва11 июл Вести.Эмиратский бизнесмен Халаф аль-Хабтур подарил автомобили Mitsubishi всем членам делегации сборной Египта по футболу в знак признательности за выступление команды на чемпионате мира 2026 года. О решении сообщила Al Habtoor Group.

Как отметили в компании, таким образом бизнесмен поблагодарил национальную команду за достойное выступление. Игра египтян "порадовала миллионы, прославила имя Египта и принесла радость всем арабам".

Группа компаний Al Habtoor связалась с футбольной ассоциацией Египта и договорилась подарить автомобиль Mitsubishi каждому члену делегации египетской сборной говорится в публикации на странице бизнесмена в соцсети X

Автомобили получат все представители делегации, включая футболистов, тренерский штаб, административный и медицинский персонал.

Сборная Египта завершила выступление на чемпионате мира на стадии четвертьфинала, уступив действующим чемпионам мира — сборной Аргентины — со счетом 2:3. Матч прошел в Атланте.

По ходу встречи египетская команда вела 2:0, однако аргентинцы сумели отыграться и вырвать победу. На 58-й минуте после вмешательства VAR был отменен гол египтянина Зико. В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил член тренерского штаба команды Саафан Эль-Сагир.

Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Египта направила жалобу в FIFA на судейство в ходе матча. Президент египетской ассоциации обвинил арбитра в использовании двойных стандартов и допущении "вопиющих ошибок".